Nba, Davis show e i Lakers travolgono i Grizzlies

Tre partite stanotte nel turno Nba. I Los Angeles Lakers infilano il terzo successo di fila, travolgendo i Memphis Grizzlies con il punteggio di 120-91, grazie anche a una prestazione spettacolare di Anthony Davis che ha firmato ben 40 punti e 20 rimbalzi, in solo tre quarti. È la seconda volta nella storia della Nba che un giocatore fa questi numeri, l'altro precedente è nientemeno che quello di Wilt Chamberlain nella famosa partita dei 100 punti, nel 1963 Vittoria convincente anche per i Miami Heat ai danni degli Atlanta Hawks, messi al tappeto per 112-97. In gran spolvero l'esordiente degli Heat Tyler Herro, per lui 29 punti punti e 7 rimbalzi. Infine sorprendente vittoria di misura in trasferta dei Dallas Mavericks sui Denver Nuggets con il punteggio di 109-106. Per i Nuggets è il secondo ko della stagione, nonostante la tripla doppia di Nikola Jokic (10 punti, 10 rimbalzi, 10 assist).

