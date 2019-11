Nba, volano i Lakers, LeBron James supera la soglia di 33mila punti

È stata la serata di Lebron James e Anthony Davis in Nba. I due fuoriclasse hanno guidato i Los Angeles Lakers al successo in casa dei Pelicans per 114-110. Davis, grande ex della sfida, è stato anche fischiato ma la sua prestazione non ne ha risentito, infatti ha chiuso la gara con uno score personale di 41 punti. James si è fermato a 29, ma ha guidato la rimonta dei Lakers nell'ultimo quarto, quando si trovavano sotto addirittura di 15 punti. Ma soprattutto ha superato la soglia dei 33mila punti in carriera (33.008 per la precisione). Per i Lakers è la nona vittoria di fila che va a consolidare il primato in classifica a ovest. Nelle altre sfide i Clippers, pur privi di Leonard, hanno espugnato Memphis 121-119; larga vittoria dei campioni in carica di Toronto sui Knicks per 126-98. Ancora un successo anche per Milwaukee, capolista a est, su Atlanta per 111-102. I Rockets del solito trascinatore James Harden (34 punti) mandano al tappeto Miami 117-108. Ennesimo tonfo per gli Spurs, battuti in casa da da Minnesota 113-101.



I risultati delle gare della regular season Nba disputate nella notte: Boston Celtics-Brooklyn Nets 121-110; Charlotte Hornets-Detroit Pistons 102-101; Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 104-116; Golden State Warriors-Chicago Bulls 104-90; Houston Rockets-Miami Heat 117-108; Indiana Pacers-Utah Jazz 121-102; Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers 119-121; Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks 111-102; New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers 110-114; Philadelphia 76ers-Sacramento Kings 97-91; Phoenix Suns-Washington Wizards 132-140; Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 136-119; San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 101-113; Toronto Raptors-New York Knicks 126-98.

