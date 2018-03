Nba, rientro amaro per Gallinari, ok Belinelli

di Redazione Sport

Destini opposti per i due italiani in campo nella notte nel campionato Nba. Marco Belinelli ha centrato la vittoria con Philadelphia, che ha battuto Atlanta 101-91, mentre Danilo Gallinari, al rientro tra i Clippers dopo un infortunio, ha perso 105-96 a Portland. Per i Sixers di Belinelli si tratta del nono successo consecutivo, che li mantiene al quarto posto nella classifica della Eastern Conference. Nonostante la pesante assenza di Joel Embiid, Philadelphia si accredita sempre di più per disputare dei buoni playoff. L'azzurro contro la sua ex squadra ha realizzato undici punti, con percentuali non eccellenti, e messo a segno sei assist. Undici punti in 24' sono stati anche il bottino di Gallinari, che mancava dal parquet da 18 partite. Los Angeles però ha perso di nuovo, dopo tre vittorie di fila, e ora i playoff sono a rischio mentre i Trail Blazers hanno ipotecato il terzo posto nella Western Conference.

