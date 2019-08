Nba, San Antonio ritira la maglia numero 9 di Tony Parker

I San Antonio Spurs hanno annunciato che ritireranno la maglia numero 9 di Tony Parker il prossimo 11 novembre in occasione del match all'AT&T Center contro i Memphis Grizzlies. Quattro volte campione Nba in maglia neroargento, sei volte All-Star e Mvp delle Finals 2007, Parker è anche il leader ogni epoca per assist nella storia degli Spurs e secondo dietro a Tim Duncan per numero di partite disputate e quarto per punti realizzati (18.943), in 17 stagioni disputate nella città texana. Il playmaker francese diventa così il decimo giocatore nella storia degli Spurs a vedere il proprio numero di maglia ritirato, dopo Bruce Bowen (12), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Manu Ginobili (20), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00), David Robinson (50) e James Silas (13).

