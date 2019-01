Nba, Toronto vince a sorpresa, Milwaukee in vetta

Denver vince e consolida il suo primato in classifica a ovest, mentre a est Toronto scavalca i Bucks e torna in testa. Questi i dati principali emersi dalle otto partite che si sono giocate in Nba nella notte italiana. I Nuggets hanno espugnato Miami con il punteggio di 103-99, mentre i canadesi hanno dovuto faticare in casa per battere 104-101 gli Atlanta Hawks, e sorpassare i Milwaukee Bucks che in questo turno non hanno giocato. Ancora una vittoria anche per i Clippers di Danilo Gallinari, che si sono affermati agevolmente sugli Hornets per 128-109. Per il campione azzurro uno score personale di 20 punti e per i suoi un buon quarto posto. Tengono il passo dei Nuggets anche i Golden State Warriors con la loro larga vittoria sui New York Knicks, 122-95, che consente ai campioni in carica di mantenere il secondo posto nella Eastern. Nelle altre sfide, Minnesota passa di misura, 119-117, su Oklahoma,ed ennesimo ko dei CLeveland Cavaliers, stavolta a opera dei Pacers, per 123-115.

