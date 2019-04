Nba, vittorie per Celtics e Warriors nelle semifinali

Vittorie in gara 1 delle semifinali dei playoff Nba per Golden State e Boston Celtics. Nella Western Conference Golden State supera 104-100 gli Houston Rockets grazie ai canestri di Kevin Durant, 35 punti, stesso score per James Harden il migliore della franchigia texana. Vittoria esterna per i Boston Celtics che hanno la meglio 112-90 sui Milwaukee Bucks nella trasferta al Fiserv Forum, a regalare il primo punto nella serie ai Celtics Kyrie Irving autore di 26 punti, 11 assist e 7 rimbalzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA