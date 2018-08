Nordic Naturals Challenger, Fabbiano vince il derby con Napolitano e vola ai quarti

Thomas Fabbiano ha centrato i quarti di finale nel «Nordic Naturals Challenger», torneo challenger Atp da 100.000 dollari di montepremi in corso sui campi in cemento di Aptos, in California (Stati Uniti). Nella notte italiana il 29enne di San Giorgio Ionico, numero 105 Atp e primo favorito del seeding, ha fatto suo con un doppio 6-2, in un'ora esatta di gioco, il derby tricolore con Stefano Napolitano, 23enne di Biella, numero 194 del ranking mondiale, reduce dalla finale raggiunta a Lexington. Fabbiano si giocherà un posto in semifinale con lo statunitense Martin Redlicki, numero 772 Atp, in gara con una wild card.

