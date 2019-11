Nuoto, Detti vince i 400 misti al Meeting Mussi Lombardi Femiano

Prove generale per il Mondiale in Scozia. Detti si prepara e intanto vince. Il campione del mondo e doppio bronzo con 3'42'99 delle batterie ha vinto la gara dei 400 misti nel corso del Meeting di nuoto Mussi Lombardi Femiano che si è svolto nella piscina comunale di Massarosa (Lucca) alla presenza di un folto pubblico. «Sono a Massarosa per verificare la condizione in vista degli Europei a Glasgow in Scozia dal 4 all'8 dicembre - ha sottolineato Detti -. Speriamo di fare bene con la nazionale». Alla domanda se sente la responsabilità di rappresentare l'Italia agli Europei il nuotatore ha risposto: «Sono tranquillo, le responsabilità sono dei medici che operano, noi facciamo sport. La Toscana ma non solo ha nel nuoto atleti interessanti». Anche per il suo collega Marco Orsi, che nel palmares vanta partecipazioni alle Olimpiadi e titoli, il meeting è stata l' occasione per perfezionare la condizione fisica. «Agli Europei vado come tutti per portare in alto i colori azzurri», ha evidenziato Orsi. Buone indicazioni da questa competizione le ha avute il direttore tecnico azzurro Cesare Butini. «Per il 70% la squadra è fatta, il Mussi Lombardi Femiano mi ha permesso di avere altre indicazioni per completare il gruppo che parte per la Scozia. Il nostro lavoro è finalizzato comunque per le Olimpiadi di Tokio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA