Sincro, Italia d'argento nel libero combinato

GLASGOW Quarto giorno, quarta gara, quarta medaglia per l’Italia del nuoto sincronizzato agli Europei di Glasgow. E’ un altro argento, e sono due con due bronzi. Viene nella specialità che tutto mette insieme, si chiama “combo”, abbreviazione di combination: c’è il solo, il duo e la squadra. Non c’era la Russia pigliatutto e questo spiega l’argento: l’oro è stato dell’Ucraina. Ma l’Italia ormai sembra in pianta stabile nei giudizi di giuria al terzo posto, Spagna “sorpassata”.



A CAVALLO DEL DELFINO



S’intitola “Dolphin” la musica appositamente scritta per l’Italia del sincro da Luca Contini e Girolamo Deraco. E Betarice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti (c’è sempre lei!), Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli e Federica Sala conquistano dalla vasca come fanno i delfini veri. Le guardano le due riserve, Marta Murru e Francesca Zunino, pronte a prendere l’onda giusta quanto prima.



Mancano due giorni di gara e cinque finali: si punta sempre in alto, e magari martedì potrebbe anche arrivare l’oro con la coppia mista Minisini-Flamini e la loro nuova musica, piano e tamburo, angeli e demoni, e il nuovo esercizio (anche perché la partner ai mondiali di Minisini era Mariangela Perrupato, che ora allena e sta per diventare mamma).



UN ANGELO DI NOME LINDA



La mattina ha visto in acqua le soliste per i preliminari del libero routine. Linda Cerruti, la sincronette azzurra che non ne lascia una, si è classificata al terzo posto momentaneo (la finale martedì 7) dietro la russa Kolesnichenko e l’ucraina Yakhno. Costume bianco, tocchi di trucco di profondo rosso, Linda, che balla e nuota come sa, si è esibita in un brano che riprendeva “Angel” dei Massive Attack. E l’attacco sembra riuscito. Tra i punteggi assegnati ci sono stati anche due giudizi di 9.3.

