Nuoto, mondiali: Quadarella d'argento negli 800 sl. Panziera quinta nella finale dei 200 dorso. Record per Orsi

Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'argento negli 800 stile libero ai mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Hangzhou, in Cina. La campionessa azzurra ha chiuso al secondo posto alle spalle della cinese Jianjiahe Wang, bronzo per l'americana Smith.



Quinto posto per Margherita Panziera nella finale nei 200 dorso femminili ai mondiali in vasca corta in corso di svolgimento a Hangzhou, in Cina. La primatista italiana ha chiuso col crono di 2'02«50 alle spalle dell'ungherese Katinka Hosszu, 2'01»99. L'oro è andato alla statunitense Lisa Bratton, 2'00«71, argento per la connazionale Kathleen Baker, 2'00»79, bronzo per l'australiana Emily Seebohm, 2'01«37.



Record italiano per Marco Orsi nei 100m misti ai mondiali in vasca corta in corso di svolgimento ad Hangzhou, in Cina. L'azzurro si è qualificato alla finale vincendo la sua batteria con il crono di 51«42 (migliorandosi di 15 centesimi ndr) davanti allo statunitense Michael Andrew, 51»44. Orsi ha realizzato il secondo tempo assoluto in vista della finale alle spalle del russo Kliment Kolesnikov, 50«90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA