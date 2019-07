Mondiali di nuoto. Federica Pellegrini oro nei 200 Stile Libero

ederica Pellegrini ha vinto l'oro mondiale nei 200 sl a Gwangju. «Io non ci credo ancora, mai avrei immaginato l'oro. Io infinita? Si». Fede4rica Pellegrini in lacrime di gioia celebra l'ennesimo successo di una carriera straordinaria, con il quarto titolo colto ai mondiali di Gwangju.​



Federica Pellegrini - che compirà 31 anni il prossimo 5 agosto - ha vinto nuotando in 1'54«22 precedendo al traguardo la 19 enne australiana Ariane Titmus, 1'54»66 e la 26enne svedese Sarah Sjoestrem 1'54«78.



Paltrinieri e Pellegrini: accoppiata mondiale. L'Italia è d'oro, Fede in lacrime

