Nuoto, Paltrinieri conquista la medaglia d'argento nei 1500 stile. Pellegrini, staffetta di bronzo

di Piero Mei

L'ultima giornata di gare dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Hangzhou porta all'Italia la medaglia d'argento di Gregorio Paltrinieri nella gara dei 1500 stile libero. L'olimpionico azzurro è stato rimontato dall'ucraino Romanchuk, che lo aveva già battuto agli Europei di Copenaghen, negli ultimi 25 metri. Bronzo al norvegese Christianesen



Non basta il secondo tempo della carriera a Gregorio Paltrinieri per tornare a vincere il titolo iridato. Il primatista mondiale in 14'08«06 (passaggi ai 400 in 3'44»02 e 800 in 7'31«33) cede a Mykhailo Romanchuk, che l'aveva già battuto agli europei di Copenhagen nel dicembre scorso: 14'09»14 contro 14'09«87 al termine di una gara strepitosa, la più veloce della storia in vasca da 25 metri. Il poliziotto campione di tutte le vasche (campione olimpico, bimondiale e tri-europeo in lunga, bi-europeo e mondiale in corta) attacca subito, nuota sotto al record mondiale per due terzi di gara coi passaggi ai 400 in 3'43»01 e 800 in 7'30«31. L'ucraino, vicecampione mondiale ed europeo in lunga, rimane a una misura fino ai 1000 metri quando l'azzurro perde gradualmente di efficacia, accorcia la bracciata, e subisce la regolarità del ventiduenne di Rivne che risale e si mette in modalità sorpasso negli ultimi 200 metri. Paltrinieri non ci sta, risponde bracciata su bracciata, ma perde il confronto in velocità finché cede nell'ultima vasca: 25»84 contro 27«16. Il duello, seppur amaro per il nuoto italiano, esalta la prestazione di entrambi, basti pensare che bronzo è conquistato dal norvegese Henrik Christiansen in 14'19»39. Lontanissimo.



Si chiude con la medaglia di bronzo della staffetta 4X100 mista femminile il mondiale di vasca corta di Hangzhou per l'Italia. A vincere i soliti Stati Uniti in 3'45«58 davanti alla Cina (3'48»80). Il quartetto azzurro composto da Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini tocca in 3'51«38 precedendo il Giappone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA