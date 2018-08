Nuoto, Paltrinieri pesa i rivali: «Manca Detti, ma c'è Romanchuk»

«Ripetersi non è mai semplice perché gli avversari aumentano e diventano sempre più difficili da battere: manca Detti ma c'è Romanchuk e non solo». Sono le parole del campione olimpico dei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri alla vigilia dell'apertura dei campionati europei di Glasgow, dove difenderà i titoli continentali degli 800 e 1500 stile libero conquistati a Londra 2016. «È un campionato europeo molto importante per avere quelle conferme che mi aspetto a metà del percorso che porta a Tokyo 2020», aggiunge il 23enne carpigiano.

