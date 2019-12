Zaia esulta: «Grande Margherita, nel nuoto veneto è nata un'altra stella»

VENEZIA - «Nel nuoto veneto è nata un'altra stella, che si avvia nel solco tracciato dall'immensa Federica Pellegrini. Grande Margherita Panziera che ha conquistato l'oro europeo in una specialità difficile e spettacolare come i 200 dorso». Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia si congratula con la nuotatrice montebellunese per l'oro conquistato nei 200 metri dorso ai campionati europei in vasca corta di Glasgow. «Vittorie come questa - conclude Zaia - confermano il nuoto come una delle stelle polari dello sport veneto».

