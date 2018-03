Nuoto, Phleps: «Ho sofferto di depressione e volevo morire»

di Redazione Sport

«Ho sofferto più volte di depressione post gara e volevo morire». Il pluricampione olimpico Michael Phelps torna a parlare dei suoi problemi mentali in 'The Axe Files' il podcast di The University of Chicago Institute of Politics e CNN condotto da David Axelrod, ex braccio destro del presidente Obama. In particolare il nuotatore ha sollevato l'attenzione sulla 'depressione post-olimpiadì e ha incoraggiato la commissione olimpica a fare di più per aiutare gli atleti. «Sono uno che ha sofferto di depressione almeno tre o quattro volte dopo le gare - ha detto - e ho messo la mia vita in pericolo». Non a caso ogni vittoria alle Olimpiadi, secondo quando si legge su Cnn, era seguita dall'uso di alcol e droghe. Phelps ha anche spiegato che si fa di tutto per vincere una medaglia però quando si torna a casa è solo una questione di chi sarà il prossimo. A quel punto si rischia di andare incontro alla 'depressione post-olimpicà. «Mi rattrista - continua - che non c'è niente che possa aiutare gli atleti a superare la

© RIPRODUZIONE RISERVATA