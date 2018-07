Sette Colli: Quadarella in finale nei 200, stasera i 1500 di Paltrinieri

di Piero Mei

Ultima mattina al Sette Colli di nuoto al Foro Italico: pienone di gente anche per le batterie, di solito deserte, ma il nuoto ormai è un “must” vincente. Era il giorno dei 200 metri in tutti gli atili, con puntata nei 50 farfalla degli uomini. E con la grande attesa per i 1500 di Gregorio Paltrinieri questa sera.



PROCLAMA MONDIALE

Benjamin Proud tira il freno, Andryi Govorov spinge sull’acceleratore: è la sintesi dell’unico 50 del mattino, quello dello stile farfalla. L’ucraino ha il miglior tempo, 22.89. e lancia il suo proclama: “Ho spinto perché oggivoglio fare il mondiale”. Si è rintanato per nove giorni a Ostia al Centro Federale, dove “si mangia bene e la piscina è buona” e promette scintille. Il mondiale è di 22.43 e risale al 2009, quando si nuotava con il gommone addosso: appartiene allo spagnolo Rafael Munoz Perez. Il miglior azzurro è Piero Codia, baffi e pizetto: il suo crono è di 24.00. “Male, dice, ma forse perché il 50 secco non lo faccio più, mi preparo sui 100. Vado più forte al passaggio nella gara più lunga che non nello sprint puro. Ci lavorerò in questo mese”. In finale anche il marinaio Daniele D’Angelo.



A PANCIA IN SU

Nel dorso migliori tempi per due azzurri, Cristopher Ciccarese fra i ragazzi e Margherita Panziera tra le ragazze. Margherita scivola sull’acqua, 2:09.68 il suo tempo. Ieri ha fatto il record italiano nei 100, oggi chissà: c’è da battere il 2:08.03 di Alessia Filippi. Ha i giorni contati o addirittura le ore?



SENZA SIMONA

Approfitta del fatto che Simona Quadarella non pratichi la specialità, l’ungherese Kapas, che ha preso la scoppola di 10 secondi a botta nei 1500 e negli 800 da Simona: fa il miglior tempo, 2:09.62 nei 200 farfalla con quarta Alessia Polieri e promosse in finale anche la Romei e Francesca Annis.



IL GIRO DELLE RANE

Si presenta bene l’olandese Kamminga, miglior tempo nei 200 rana, 2:10.04. Fa meglio di Koch, il campione del mondo di Kazan 2015, il tedesco che si battè per le pari opportunità in premi fra calciatori e nuotatori: chiese un milione di dollari, gli risposero picche. Quattro italiani in finale: Bizzarri, Pizzini, Loschi e Giorgetti. Tra le ragazze entra con il bagnetto e il settimo tempo la discussa russa Efimova che, raccontano, mangia come un bufalo in voracità e quantità, ma evidentemente “mangiare ti fa bella”; italiane da finale la Fangio e la millennial Anna Pirovano, classe 2000.



IL CAMPO DI FEDERICA (CON SIMONA)

Batterie dei 200 stile libero, uomini e donne (da seguire queste ultime, specie dopo la riapertura della Pellegrini al “Federica is back” per il 2019). Tra gli uomini non si presenta ai blocchi Luca Dotto che ieri, commentando i suoi 100 dimessi, aveva detto una sola parola: “Una m….”, alludendo a materiale di scarto. Il miglior tempo è dell’inglese Milne, il miglior italiano è Alessio Proietti Colonna che mette la mano davanti a Filippo Megli anche lui in finale con l’ottavo tempo e speranze di podio. Tra le ragazze senza Federica primeggia la di lei avversaria Keemskerk, olandese, ma la buona notizia è che si tuffa in gara anche Simona Quadarella. E si qualifica per la finale A, unica azzurra a farlo. 2:00.72 il suo tempo: “Non lo avevo mai nuotato di mattina, e nemmeno di pomeriggio” dice Simona. “Mi piace spaziare e mi piacerebbe poter dare il mio contributo alla staffetta 4x200. E poi ho scommesso con Christian…”. Christian è Minotti, il suo allenatore; Simona tiene segreto l’oggetto della scommessa: “Scaramanzia”. Ma questa digressione sui 200 la porta a fare la “Ledecky de noantri”. Chissà. “Nei primi 100 non mi sentivo benissimo: faccio un macello, mi dicevo. Ma poi sono andata bene”.



A TUTTO STILE

Nei 200 misti tra gli uomini il miglior tempo, come da tradizione, è ungherese: 2:01.15 di David Verrszto, Quattro gli italiani in finale: Glessi ha il secondo tempo, riesce ad essere tra gli otto, dove sono Sorriso e il più giovane dei fratelli Matteazzi, Massimiliano, anche Capitan Turrini con l’ottavo tempo: “Alla mia età. Tutte queste gare…” direbbe. Turrini ha 31 anni. Tra le ragazze il miglior tempo era della O’Connor davanti alla Efimova (ancora!) ed alla Heemskerk (ancora!). Bene, ma non è una sorpresa, Ilaria Cusinato, quarta e unica azzurra in finale giacché non entrava Sara Franceschi (“I record sono rimandati: ora c’è Glasgow”, diceva Ilaria). La prima batteria era vinta da Carlotta Scarpitti in 2:21.55 che potrebbe sembrare a una prima lettura un andamento lento, ma è tutt’altro se si considera che Carlotta Scarpitti è del 2004!



GREG E IL MORO

Gregorio Paltrinieri affronterà questa sera i “suoi” 1500. Stefano Morini, il suo allenatore, si aspetta “una buona gara, senza problemi”. L’allenamento non è andato oltre buoni riscaldamenti e palestra. Il futuro è sempre quello: 10 chilometri di fondo, 800 e 1500. Già ai mondiali coreani del 2019. “Però bisogna qualificarsi”. Gregorio vuole provarci, anche se Tokyo 2020 forse ha un miglior calendario, con i 10 chilometri che vengono dopo le gare in vasca, il contrario in Corea con il rischio stanchezza. E i 400? “Servono anche a migliorare il finale dei 1500, e poi mai dire mai…”. Il Moro ha parole di fiducia anche per Gabriele Detti, che riprenderà ad allenarsi a settembre, e per Domenico Acerenza, anche se “sulla sua strada ha, come dite a Roma, un po’ di buche da superare. Le buche, dice il Moro, si chiamano Paltrinieri e Detti; ma spero per Domenico in un buon 400 a Glasgow”. Greg oggi dovrà portarsi un tir di cuffie per accontentare tutti quelli che gliela chiedono. Un domani gli chiederanno la muta, quella obbligatoria per i nuotatori di fondo tra i 16 e i 18 gradi di temperatura dell’acqua: nuotasse nel fondo in Scozia dovrebbe metterla, l’acqua è a 16 gradi. A Tokyo, bacino chiuso sarà sui 22. Quel che preoccupa i nuotatori è il peso della muta.



