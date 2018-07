Eurolega: girone di ferro per Schio. Per Venezia preliminari con Riga

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Oggi 5 luglio a Monaco di Baviera la Fiba ha diramato gironi e calendari dell’Eurolega donne 2018/19 formata da 16 squadre, divise in due gironi da otto, che scenderanno in campo dal 24 ottobre. Il Beretta Famila Schio è stato inserito nel girone A assieme al campione continentale in carica Ummc Ekaterinburg (Russia) dell’ex tecnico Schio Miguel Mendez, Usk Praga (Rep. Ceca), Basket Bourges (Francia), Castor Braine (Belgio), Ccc Polkowice (Polonia) e le vincenti dei preliminari (9 e 12 ottobre) tra Nadezhda Orenburg (Russia) contro Cukurova (Turchia) e tra Ksc Szekszard (Ungheria) contro Esbva-Lm Villeneuve (Francia). Il calendario europeo del Beretta Famila: 24 ottobre in Belgio a Braine (ritorno il 9 gennaio '19), poi il 31/10 in casa contro Praga (16/1), il 7/11 in Francia a Villeneuve o in Ungheria a Szekszard (23/1), il 28/11 in casa con Bourges (30/1), il 5/12 in Polonia a Polkowice (6/2), il 12/12 in casa contro la corazzata Ekaterinburg (12/2) e il 19/2 in Turchia a Cukurova o in Russia a Orenburg (20/2). Le prime quattro classificate al termine del girone di ritorno giocheranno i play off incrociati con le prime quattro del girone B per accedere alla Final four. Le classificate al 5. e 6. posto accederanno ai play of dell’Eurocup. Il girone B è composto da: Fenerbahce Istanbul (Turchia), Dynamo Kursk (Russia), Sopron (Ungheria), Perfumerias Avenida (Spagna), Hatay Bsb (Turchia), Flammes Carolo (Francia) e le vincenti dei preliminari tra Ttt Riga (Lettonia) contro Umana Venezia e tra Cracovia (Polonia) contro Olympiacos Sfp (Grecia).





