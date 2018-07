Ufficializzato il calendario 2018/19 del Famila campione d’Italia

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Martedì 24 luglio la Fip ha diramato il calendario del massimo campionato di A1 di basket femminile, il n. 88, che per il 2018/19 sarà a 12 squadre: inizio regular season il 6 e 7 ottobre nell’Opening day di Torino con fine regular season il 17 marzo 2019 con i play off a seguire per le prime otto e due retrocessioni in A2. Non ci saranno turni infrasettimanali. La sosta natalizia è prevista dal 24/12 con ripresa il 6/1/19, per la prima giornata di ritorno. Il girone d’andata per il Famila Schio di coach Pierre Vincent campione d’Italia, al 41.mo campionato in A, si apre per il terzo anno consecutivo con avversario il Battipaglia. Le attese sfide con le due avversarie venete nel girone d’andata sono programmate il 4 novembre al PalaRomare con l’Umana Venezia e il 2 dicembre a San Martino di Lupari. La supersfida con Ragusa, avversaria della finale scudetto dello scorso maggio segnerà l’esordio del Famila al PalaRomare il 21 ottobre. alla terza giornata. Il calendario 2018/19 del Famila: 7/10 a Torino Famila-Battipaglia (ritorno 6/1/19), 14/10 Vigarano-Famila (13/1), 21/10 Famila-Ragusa (20/1), 28/10 Torino-Famila (27/1), 4/11 Famila-Venezia (3/2), 11/11 Napoli-Famila (10/2), 25/11 Famila-Lucca (17/2), 2/12 San Martino di Lupari-Famila (24/2), 9/12 Famila-Empoli (3/3),16/12 Broni Famila (10/3) e 23/12 Famila-Sesto San Giovanni. Il Famila che nell’ultima stagione ha vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa per un straordinario Grande Slam si radunerà la sera di giovedì 23 agosto al PalaRomare.



