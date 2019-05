Ciclismo, commissaria di gara polesana scelta per i Giochi di Tokio

(F. C.) Ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 il ciclismo italiano sarà rappresentato anche da una commissaria di gara del Veneto: la polesana Federica Guarniero che si occuperà del settore fuoristrada.



Federica ha partecipato a 3 Campionati Mondiali e a 2 prove di Coppa del Mondo di mtb e quest'anno lo farà per la 3. volta ma come presidente di giuria ad Andorra. Guarniero, E' partita facendo la gavetta e seguendo tutta la trafila delle regionali, nazionali e internazionali. Ha fatto parte anche della Commissione Nazionale Giudici di Gara della Federciclismo fino a 2 anni fa.



"E' stata una grande sorpresa - ha raccontato incredula Guarniero - un sogno nel cassetto che tutti coloro che praticano e seguono lo sport hanno. Un sogno che si realizza. Quanto ho aperto la mail che indicava la mia designazione ho detto che non era possibile. Non ci ho creduto e l'ho dovuta rileggere più volte. E' stata una gioia immensa ed è difficile esprimere tutto quello che mi è passato per la mente in quei momenti".

