Olimpiadi, Malagò: «No candidatura senza un governo con pieni poteri»

«Non sono così irresponsabile da prendere una decisione senza l'avallo di un governo con pieni poteri». Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla conferenza stampa seguita alla Giunta nazionale di oggi, commentando la situazione politica attuale in relazione all'interesse a candidare l'Italia a ospitare i Giochi Invernali del 2026. «I segnali sono quelli che si cercherà di tutto per fare un governo. In caso contrario, ma è un'ipotesi che non voglio nemmeno prendere in considerazione, a quel punto dovrei parlare con il Cio», ha aggiunto Malagò, che sulle varie ipotesi di accorpamento tra Milano e Torino, ha chiarito: «Non vi dovete fare condizionare dal trattino tra la parola Milano e Torino. Non sono tifoso di niente - ha aggiunto - Milano può fare una candidatura anche con Torino, o Torino con Milano, oppure ognuna per conto suo. È il Cio che mi ha consigliato di mettere uno slash per questa opportunità. Oltre a Cortina, ovviamente». «Ora - ha concluso Malagò - procederemo al dialogo, nei prossimi giorni incontrerò varie persone con cui siamo in rapporti molto buoni, poi vedremo nuovamente anche il Cio per il quale noi siamo sempre un'anomalia, in totale i Paesi candidati sono 7, ma solo noi siamo in tre».

