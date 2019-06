Olimpiadi, l'irresistibile dichiarazione d'amore di Michela Moioli e Sofia Goggia per la candidatura di Milano-Cortina - Video

Le campionesse olimpiche Michela Moioli, 23 anni, medaglia d'oro nello snowboard cross ai Giochi di Pyeongchang 2018, e Sofia Goggia, 27 anni, oro nella discesa libera agli stessi giochi e vincitrice della Coppa del mondo di discesa libera l'anno scorso, hanno fatto a Losanna un'appassionante e travolgente dichiarazione d'amore per la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026. Spigliate, perfette nell'inglese e nei tempi del loro dialogo, accattivanti e simpatiche. Eleganti. Impossibile non innamorarsi delle loro emozioni per i Giochi, per lo sport, per l'impegno, per la vita, per la giovinezza allegra e saggia allo stesso tempo. "Sognare insieme" è lo slogan di questa avventura, una meraviglia raccontata nella loro dichiarazione che ha colpito ogni cuore, così come hanno fatto le parole delle altre azzurre e campionesse olimpiche Diana Bianchedi (scherma) e Arianna Fontana (pattinaggio short track) salite una volta ancora su un podio sia pure provvisto, questa volta, di microfono, che ha accolto anche Elisa Confortola, 17 anni appena, promessa dello short track. E tutti hanno riconosciuto alle campionesse italiane un ruolo importante nella conquista degli ultimi voti per vincere l'aggiudicazione dei Giochi. Brave.

