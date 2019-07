Open Championship, Molinari ​sottotono: sfuma il double

Niente double per Francesco Molinari. A Portrush, in Irlanda del Nord, sfumano le chance di successo nel terzo e penultimo giro della 148/a edizione dell'Open Championship, quarto ed ultimo Major 2019. Trova difficile per il piemontese, campione uscente, autore di un giro chiuso in 72 (+1) su un totale di 215 (+2) colpi. Due bogey e un birdie per Laser Frankie, che ha mostrato qualche difficoltà di troppo nel gioco corto. Dalla gioia di Carnoustie (Scozia) alla delusione di Portrush. Per «Chicco» Molinari al «The Open» (così amano chiamare il torneo i britannici) tramontano le probabilità di realizzare il back-to-back, undici anni dopo Padraig Harrington (capitano del Team Europe alla Ryder Cup 2020). La Claret Jug, domani, avrà un nuovo padrone.

