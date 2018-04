Outsport: via alla prima ricerca europea su omosessualità e sport contro la discriminazione

Indagare il rapporto tra sport e popolazione Lgbt per contrastare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere: è questo l'obiettivo della prima ricerca a livello europeo sulle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e sport. Lo scopo è quello di fornire basi empiriche e di conoscenza utili a sviluppare nuovi approcci e strategie educative per contrastare la discriminazione e prevenire la violenza basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e favorire l'accesso delle persone Lgbti all'attività sportiva a ogni livello. A curare la ricerca - nell'ambito del progetto Erasmus+ Outsport, finanziato dalla Commissione Europea - è l'Istituto di Sociologia e di Studi di Genere della German Sport University di Colonia, coordinato dalla professoressa Ilse Hartmann-Tews. La base empirica dell'indagine scientifica sarà fornita da un questionario on line disponibile al link https://ww2.unipark.de/uc/Projekt_Outsport/ed19/ in sei lingue: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo e ungherese. Il questionario si rivolge a persone Lgbti di età superiore a 16 anni residenti nell'Unione Europea. Per compilarlo non è necessario praticare o aver praticato sport.



Per favorire la massima diffusione del questionario attraverso tutti i canali di informazione e i social media è stato lanciata nei giorni scorsi anche la campagna di comunicazione: #yourvoicounts.



Foto e video con testimonial dal mondo dello sport invitano le persone lgbti a essere protagoniste, raccontando la propria esperienza e contribuendo a una migliore conoscenza del loro rapporto con lo sport. I primi risultati della ricerca saranno resi noti entro la fine del 2018.



Outsport è un progetto europeo promosso dall'Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS) col suo Dipartimento Lgbti GAYCS e dai partner europei LEAP Sports Scotland, Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC), FRIGO Hungary e German Sport University (GSU).

