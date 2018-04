PADOVA -È l'eritreo Shumay Mogos Solomon ad aggiudicarsi l'edizione 2018 della Padova Marathon, con il tempo di 2h12'23". L'atleta è allenato dal campione padovano Ruggero Pertile.



La carica deiè partita questa mattina per la. Una lunga corsa che attraversa Padova, ma anche parte della sua provincia. Una grande festa per gli appassionati, resa ancor più coinvolgente dalla bellissima giornata quasi estiva, ma una giornata di passione per chi deve spostarsi. Parte della città è infatti chiusa al traffico. Il centro e le prima zona fuori mura saranno presi d’assedio dai circa 18mila partecipanti delle Stracittadine che sono scattate alle 9.15 da Prato della Valle; sulle strade della Provincia, nei comuni di Rubano, Selvazzano, Teolo e Abano Terme dalle 8.45 si stanno dando mfilo da torcere i circa 4.500 concorrenti della Maratona e della Mezza.E infine Padova Half Marathon – la mezza maratona – partita da Abano Terme (parco San Daniele) alle 10.05.

