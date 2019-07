Paltrinieri e Pellegrini: accoppiata mondiale. L'Italia è d'oro, Fede in lacrime

Federica Pellegrini da leggenda. L'azzurra vince ancora la medaglia d'oro mondiale nei 200 stile libero e si consacra la più grande di sempre in questa specialità, nella quale ha vinto 4 ori mondiali su otto finali dispitate, condite anche da due argenti e un bronzo. Nessuna come lei. Federica è poi scoppiata in lacrime durante l'intervista post-gara ai microfoni della Rai. «Ancora non credo a quello che ho fatto»



Gregorio Paltrinieri strepitoso nella finale mondiale degli 800 metri stile libero. L'azzurro ha vinto l'oro stracciando tutti gli avversari, con una progressione che è iniziata a metà gara e che l'ha visto chiudere davanti a tutti con largo margine su tutti i rivali. Compreso Garbeiel Detti, che dopo un'ottima partenza è scivolato nelle posizioni, chiudendo al quinto posto. Mai Paltrinieri aveva vinto l'oro su questa distanza.

