“Par facile”, torneo serale a Ca' della Nave

MARTELLAGO Per dare impulso all'attività estiva a beneficio dei numerosi soci e simpatizzanti, il Golf Club Ca' della Nave di Martellago dà vita, a partire da giovedì prossimo, 25 luglio, ad un torneo serale in quanto tale molto speciale: “Par facile”che si disputerà su 9 buche, insolitamente verso fine della giornata. Dalle 18, (la gara è infatti destinata a terminare a sera inoltrata per poi chiudersi con l'incontro conviviale) vecchi e nuovi frequentatori si daranno appuntamento sul green (oggi al meglio) a pochi chilometri da Venezia.



La prima serata sarà seguita dalle altre gare già messe in calendario ogni giovedì di agosto. Nella simpatica titolazione di questa gara la sintesi dello scopo: avvicinarsi al green in scioltezza e, al contempo, provare a giocare a golf sul serio. Il calendario del Golf Ca' della Nave si sta arricchendo in questi ultimi mesi di eventi di prestigio. Dopo aver ospitato nelle settimane scorse un gran numero di calciatori famosi, appassionati di golf, è già stato pianificato per il 14 settembre un mega evento che metterà assieme uomini d'azienda veneti, appassionati di golf, soci e potenziali soci, in una gara destinata a dare nuova luce ad uno dei più bei golf club italiani che, attraverso una intensa attività di marketing e molte iniziative in cantiere, intende avvicinare sempre di più al golf l'imprenditoria veneta.

