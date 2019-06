Markéta Vondrousova e Ashleigh Barty sono le finaliste del Roland Garros, in corso sulla terra rossa di Parigi. La ceca in semifinale ha battuto l'inglese Johanna Konta con il punteggio di 7-5 7-6 (2); l'australiana ha sconfitto per 6-7 (4) 6-3 6-3 la statunitense Amanda Anisimova.

