Paura alla Roubaix, arresto cardiaco per Goolaerts dopo una caduta in corsa

di Francesca Monzone

Secondo quanto si è appreso, a Goolaerts è stato praticato il massaggio cardiaco, utilizzando un defibrillatore, prima di essere trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Lille, l'unico con il reparto di rianimazione cerebrale. Il 24enne ciclista belga è stato intubato e, secondo alcuni 'medià del suo paese, avrebbe perso conoscenza più volte. Le sue condizioni sono gravi, anche se il corridore è giunto vivo nella struttura ospedaliera. La sua squadra, la Vérandàs Willems-Crelan Pro Cycling Team, ha comunicato via Twitter che «Goolaerts è stato coinvolto in una caduta e ha dovuto abbandonare la gara. È stato poi trasportato in ospedale. Nessun'altra notizia al momento è disponibile, chiediamo rispetto» . Un'inchiesta è stata aperta dalla Gendarmerie: alcuni poliziotti si sono recati sul bus della Vérandas Willems-Crelan, secondo i media belgi »per verificare lo stato delle biciclette



Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso che hanno trovato l’atleta in arresto cardiaco, notizia non confermata dalla squadra ma ripresa dalla televisione France 3. I medici dopo aver stabilizzato il giovane con massaggio cardiaco lo hanno immediatamente trasferito in ospedale. La Veranda’s Willems Crelan attraverso i social network, ha confermato il ritiro del giovane Goolaerts in seguito ad una caduta e portato in ospedale dove è attualmente con i medici.

BREAKING : rider Michael Goolaerts had a cardiac arrest and is on the way to the hospital #ParisRoubaix2018 #Goolaerts pic.twitter.com/o01lrbSp99 — TSR (@Snowman33000) 8 aprile 2018

