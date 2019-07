Pellegrini, l'ultimo risultato mondiale è il 4° posto con la 4x100 mista

Quarto posto per le azzurre della staffetta 4X100 mista ai Mondiali di nuoto di Gwanju. Nella finale vinta dagli Usa, il quartetto composto da Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini ha chiuso in 3'56"50 alle spalle delle americane, prime in 3'50"40, tempo che frantuma il precedente record del mondo. Secondo posto per lAustralia in 3'53"42 e Canada di bronzo in 3'53"58.



Federica Pellegrini, dopo l'oro nei 200 stile, saluta così il suo ultimo mondiale: «Mi vedrete ancora nuotare - sorride la campionessa ai microfoni della Rai - mi fa strano pensare che non farò altri mondiali. Ma tra un anno ci sono le Olimpiadi e lavoreremo per queste».

