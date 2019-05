Per il Famila secondo ingaggio boom da Ragusa: Harmon dopo Cinili

SCHIO - Dopo il colpaccio a inizio settimana con l’ingaggio dell’ala Sabrina Cinili, classe ’88, prelevata da Ragusa ecco il secondo colpo di mercato 2019 del Famila Schio, ancora dalla società siciliana, con l’ingaggio dell’ala dell’87 di 187 cm. Jillian Harmon, neozelandese con passaporto britannico, quindi comunitaria. La giocatrice per anni è stata un incubo per i tifosi Famila per le sue qualità tecniche espresse da avversaria a Como, Parma, Napoli, Lucca e Ragusa. L’ingaggio di Harmon è certo, sarà ufficializzato nelle prossime ore dalla società che in settembre si presenterà sui campi da primo team in Italia nella storia del basket donne con due stelle sulle maglie: d’oro e d’argento per avere vinto 10 volte lo scudetto e 11 la Coppa Italia. Sul fronte mercato con il ritiro dopo 15 anni a Schio di Masciadri sono in partenza Micovic, Gemelos, Lavender e Filippi. Sul fronte arrivi dopo quelli di Cinili e Harmon e atteso quello dell’azzurra Jasmine Keys, ala-pivot del ’97, da San Martino di Lupari, originaria di Montecchio Maggiore. A considerare come terzo ingaggio è l’italoargentina Florentia Chagas, guardia di 1,80 del 2001, che dopo due stagioni da straniera nelle giovanili Famila e nel Sarcedo (serie B) da settembre giocherà da italiana. Per qualità tecniche e fisiche Chagas, al momento titolare della nazionale argentina, è più che una promessa.





