Treviso e Montegranaro raggiunte sul 2-2: si va alla bella. L'analisi delle "gare 4"

di Lorenzo Santilli

Si è concluso ieri sera, il programma di tutte le gare 4: passano il turno in tre, saranno invece quattro le sfide che si decideranno soltanto al termine di gara 5. Biella batte Udine 3-1, raggiungendo così Capo D'Orlando ai quarti. Sarà una tra Roseto e Treviglio, ferme sul 2-2, dopo la vittoria della Remer di ieri sera, la prossima avversaria della Tezenis Verona, che ieri ha inflitto un 1-3 a Casale Monferrato. Nella stessa parte di tabellone vanno a gara 5, sia la Zeus Npc contro Forlì, che Treviso, fermata un'altra volta da Trapani. Si rialzano tra le mura amiche Mantova e Latina, che pareggiano le serie, 2-2, e dovranno compiere l'impresa su campi di Bergamo e Montegranaro per il passaggio del turno. Tutti i verdetti di gara 5 si conosceranno mercoledì sera.



2B Control Trapani-De Longhi Treviso 80-74

Trapani vince un'altra battaglia, portando così la serie sul 2-2, contro ogni pronostico supera nuovamente la De Longhi e ora sarà decisiva la sfida del PalaVerde in programma mercoledì. Una sfida ad alta intensità, che premia la formazione di Parente, trascinata da Clarke e Renzi, entrambi a referto con 20 punti.



Novipiù Casale Monferrato-Tezenis Verona 56-61

La Tezenis passa a Casale e vola ai quarti, chiudendo la serie 1-3. Sfida equilibrata, con grandi prove difensive delle due formazioni, dove ad avere la meglio è stata la compagine di Dalmonte nel finale, che vince le sfide del PalaFerraris e ora attende la vincente della sfida tra Roseto e Treviglio.



Cimorosi Roseto-Remer Blu Basket Treviglio 77-83

Colpo della banda di Vertemati, che supera Roseto, pareggiando i conti, in attesa della decisiva sfida di gara 5, con la serie ferma sul 2-2. Treviglio riscatta la sconfitta di gara 3, spinta dalla grande prova in regia di Caroti e dell'asse Roberts e Nikolic. Mercoledì si torna in campo al PalaFacchetti.



Edilnol Pallacanestro Biella-G.S.A Udine 63-56

Biella batte di nuovo la G.S.A e si gode il passaggio del turno. Ai quarti troverà di nuovo Capo D'Orlando, per una serie tra due compagine già avversarie nella regular season. Nella vittoria contro Udine, decisiva la prova dell'ex di turno, Antonutti e di Harrell, per i due biellesi, rispettivamente 15 e 24 punti.



Pompea Mantova-Bergamo 87-67

Grande equilibrio nella serie lombarda, gli Stings battono Bergamo tra le mura amiche portando i giochi sul 2-2. Chiave del match, la prova di Veideman, tra le file di Mantova, autore di 26 punti, mentre Bergamo paga lo stop di Taylor, con Zugno e Roderick costretti agli straordinari. Si torna in campo mercoledì a Bergamo per la decisiva gara 5.



Benacquista Assicurazioni Latina-XL Extralight Montegranaro 86-83

Che sfida tra Latina e Montegranaro, vincono i pontini, portando la serie sul 2-2. Gli ospiti conducono nel punteggio per tutta la gara, chiudendo alla penultima sirena sul 60-68. Nell'ultimo quarto, Latina ribalta la sfida, trovando nel finale la tripla del sorpasso. Squadre che torneranno in campo Mercoledì al PalaSavelli per decretare la vincitrice della serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA