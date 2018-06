Presentato il nuovo roster del Famila: su 12 ben 8 novità

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Marcello Cestaro e Paolo De Angelis, presidente e direttore generale del Famila Schio, hanno presentato oggi, nella sala “Antonio Cestaro” del PalaRomare, il Famila 2018/19 che il 7 ottobre nell’Opening day di Torino inizierà il campionato n. 41 in serie A. È un roster fatto di nazionali, più giovane di quello scorso e per degli addetti ai lavori più… bello, per la proabile gioia dei tifosi. Erano presenti cinque giocatrici e l’assessore allo sport Aldo Munarini. Come anticipato dal Gazzettino nelle scorse settimane la squadra che il 13 maggio ha vinto lo scudetto n. 9 è uscita rivoluzionata dal mercato con la conferma di 4 (o meglio 3) delle 13 giocatrici: Isabelle Yacoubou, Francesca Dotto, Eva Lisec e Raffaella Masciadri che giocherà soltanto fino a novembre per prepararsi alla qualificazione agli Europei 2019 con la nazionale azzurra e appendere poi le scarpe al chiodo, passare la fascia di capitana a Francesca Dotto e rivestire un nuovo ruolo in società: dirigente o forse quello di terzo allenatore al posto di Piero Zanella, promosso vice del riconfermato coach francese Pierre Vincent. Cambio di ruolo per Giustino Altobelli che dopo 15 stagioni da vice in A1 di Coppa, Fossati, Orlando, Lasi, Mendez, Procaccini e Vincent seguirà l’Under 18 del Famila e il Sarcedo in serie B. Al momento il prossimo roster oltre alle quattro confermate vede in maglia arancione Martina Crippa (guardia di 1.78, ’89) e Valeria Battisodo (play di 1.74 ’88) arrivate da Lucca, Marcella Filippi (ala di 1.86, ’85) e Martina Fassina (guardia di 1.83, ’99) da San Martino di Lupari, Olbis Futo Andre' (pivot di 1.92, ’98) da Battipaglia, Jacky Gemelos (guardia ’88 statunitense con passaporto greco) da Napoli e Jantel Lavender (pivot '88 statunitense) dallo Yakin Dogu Istanbul. Trattative in corso, sulla linea d’arrivo, per Milica Micovic (ala di 1.82 ’84), serba con passaporto italiano da Venezia. Il Famila che parteciperà alla prossima Eurolega si radunerà il 23 agosto al PalaRomare. La società ha fissato le prime amichevoli: 8 e 9 settembre sarà a Cagliari per un torneo, il 16 ospiterà (18.30) il Vigarano, il 21 e 22 vivrà il torneo “Città di Schio” con Ragusa, Venezia e San Martino. Il 26 altra amichevole in casa con la matricola Geas Sesto San Giovanni. Prima sfida che conta il 30 settembre al PalaRomare per la Supercoppa 2018 contro il Gesam Gas Lucca. Il presidente Marcello Cestaro ha dato il benvenuto alle nuove giocatrici con parole chiare. «Abbiamo fatto una rivoluzione, ma la scelta è caduta su giocatrici di peso che, sono certo, daranno grandi soddisfazioni nel campionato italiano. Vogliamo regalare ancora un basket bello e vincente».

