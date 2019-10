Elio e le storie tese: il nuovo inno del volley femminile alla presentazione dei calendari Video

Si è conclusa con il primo ascolto de “La partita di vollèy”, l'inno della Serie A Femminile scritto, cantato e suonato da Elio e le Storie Tese, la presentazione dei campionati della stagione 2019-20. L'evento, che si è tenuto a Milano, nella sede centrale del Banco BPM, ha richiamato tutte le Società di Serie A, le massime istituzioni sportive italiane, i partner e graditi ospiti. «Quando la Lega Volley Femminile ci ha chiesto di comporre un inno per le ragazze della pallavolo il nostro pensiero è andato a quell’estate del 2010 sul bagnasciuga della spiaggia di Follonica, dove stabilimmo il record di 136 palleggi senza far cadere la palla – le parole di Elio –.Evidentemente la cosa non è passata inosservata agli scout della Lega che hanno giustamente pensato a noi come il gruppo musicale sciolto più qualificato per comporre una musica in tema Volley Femminile, che fosse insieme potente come una schiacciata, solida come un muro, spumeggiante come una presa in tuffo, sensuale come un bagher, commovente come una vittoria. Se a tutto ciò si aggiunge che le ragazze della pallavolo sono bravissime e bellissime e noi degli ElioeleStorieTese siamo bravissimi e bellissimi, il gioco è fatto».







Tra gli ospiti della mattinata milanese, la Regina Francesca Piccinini, premiata con una targa per la straordinaria carriera pallavolistica. L'ex giocatrice - tra le altre - di Bergamo, Casalmaggiore e Novara, visibilmente emozionata per la carrellata di immagini proiettate sul video della sala, ha ricevuto gli onori di tutto il mondo sportivo e pallavolistico presente in sala: «E' un onore essere qui: su 75 edizioni del campionato ne ho fatte circa 25 e non potevo proprio mancare – ha detto la Piccinini - Rivedere queste immagini è molto toccante. Ho fatto tanto, la pallavolo mi mancherà e un po' già mi manca. Non è stata una scelta facile, ma ora sono giunta a pensare che sia stato giusto finire così, con la Champions conquistata a Berlino». Ora, parola al campo. Domenica 6 ottobre partirà ufficialmente il campionato di Serie A2 Femminile, mentre una settimana più tardi prenderà il via il campionato di Serie A1.



