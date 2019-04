Pugilato, Lomachenko si conferma campione dei leggeri Wba-Wbo

Il pugile ucraino Vasily Lomachenko si è confermato campione del mondo dei pesi leggeri. Nella notte infatti ha letteralmente demolito lo sfidante, il britannico di lontane origini italiane, Anthony Crolla, sul ring di Las Vegas. Crolla è finito ko al quarto round in un match che non ha avuto storia, per la troppa differenza di valore fra i due pugili. Il 31enne Lomachenko ha unificato il titolo Wba e Wbo ed ora punta al trittico mettendo insieme anche la corona mondiale Wbc, che appartiene al 32enne statunitense Mikey Garcia. Per il campione ucraino quella di stanotte è la 13ma vittoria da professionista (1 sconfitta), da dilettante ha vinto due volte l'oro olimpico a Pechino 2008 nei pesi piuma e a Londra 2012 nei pesi leggeri.

