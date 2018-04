Mondiale medi, Blandamura ko: Murata conserva il titolo

di Redazione Sport

Niente da fare per Emanuele 'Sioux' Blandamura. Il pugile nativo di Udine ma residente da anni a Roma è stato battuto per Ko tecnico all'ottava ripresa dal giapponese Ryota Murata, campione in carica, nel match valido per il Mondiale dei pesi medi Wba. Ad assistere all'incontro, svoltosi in Giappone nella Yokohama Arena, c'erano 17mila spettatori. Per Murata è stata l'11/a vittoria prima del limite nella carriera da professionista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA