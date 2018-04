Ranking Atp, Fognini 19/o e Cecchinato 59/o

di Redazione Sport

Fabio Fognini guadagna una posizione nel ranking Atp e risale al numero 19 del mondo. Il 30enne ligure si conferma come il primo degli azzurri nella classifica. Alle sue spalle, grazie alla semifinale di Budapest, Andreas Seppi guadagna sette posizioni e si attesta al numero 48 del mondo, mentre proprio grazie al trionfo nella capitale ungherese guadagna ben 33 posti Marco Cecchinato, ora al numero 59 (best ranking). Scivola indietro di dieci posti Paolo Lorenzi, numero 76, e ne perde uno anche Thomas Fabbiano, numero 100. Subito fuori dai primi cento guadagna due posizioni Matteo Berrettini (numero 102). Più indietro bel salto di Gianluigi Quinzi che grazie al suo primo titolo challenger, conquistato a Francavilla, salta 82 posizioni in un colpo solo risalendo al numero 265. Nessuna variazione nella top ten mondiale con lo spagnolo Rafael Nadal che, grazie all'undicesimo successo a Barcellona, si conferma al vertice per la quinta settimana consecutiva. Il maiorchino precede di appena 100 punti lo svizzero Roger Federer, che per il secondo anno di fila ha deciso di saltare l'intera stagione sulla terra. Sul terzo gradino del podio c'è il tedesco Alexander Zverev. Questa la top ten Atp, tra parentesi la posizione della scorsa settimana: 1. (1) Rafael Nadal (Spa) 8.770 punti; 2. (2) Roger Federer (Svi) 8.670; 3. (3) Alexander Zverev (Ger) 5.195; 4. (4) Marin Cilic (Cro) 4.985; 5. (5) Grigor Dimitrov (Bul) 4.950; 6. (6) Juan Martin Del Potro (Arg) 4.470; 7. (7) Dominic Thiem (Aut) 3.545; 8. (8) Kevin Anderson (Sudafrica) 3.390; 9. (9) John Isner (Usa) 3.125; 10. (10) David Goffin (Bel) 3.020.

