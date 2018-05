Addio a Rebecca Braglia, è morta la rugbysta di 18 anni finita in coma dopo un placcaggio

di Paolo Ricci Bitti

Non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, la studentessa di 18 anni di Reggio Emilia in coma da domenica mattina dopo un placcaggio durante una partita di rugby a sette a Ravenna. La ragazza, che tre giorni fa aveva battuto la nuca sul terreno mentre stava giocando per l'Amatori Parma contro la squadra mista Muse Ravenna e Scarlet Imola, è morta all'ospedale Bufalini di Cesena dove era stata operata per ridurre le conseguenze di un ematoma cerebrale: fin dai primi e immmediati soccorsi, le sue condizioni erano apparse disperate. Si stanno verificando adesso le condizioni per l'eventuale donazioni degli organi.



Da quando il rugby è praticato con regolarità dalle donne in Italia, dalla fine degli anni Settanta con la Nazionale che ha giocato per la prima volta nel 1985, si tratta del primo incidente mortale per una giocatrice.



Le tesserate del Fir sono poco più di 9mila: Rebecca, studentessa del liceo Spallanzani, e già in forze al Reggio Emilia e al Colorno, stava partecipando alla Coppa Italia a 7, il primo approccio con il rugby agonistico per migliaia di ragazze. Il trequarti dell'Amatori Parma, nel ruolo di estremo, aveva tuttavia già un notevole bagaglio di esperienza del gioco che amava al punto di sostenere le frequenti trasferte da Reggio Emilia a Parma per allenarsi.









La notizia della morte è stata data su Fb dallo stesso papà dellla studentessa, Giuliano: «Adesso è nella casa del Padre». Ieri aveva invitato a pregare visto che «la medicina non lasciava più speranze alla figlia». Al suo dolore si aggiunge quello dell'Amatori Parma: «Il presidente Daniele Ragone, il consiglio e tutta la famiglia bluceleste esprimono un costernato e profondo dolore per l'improvvisa perdita di una ragazza straordinaria, nonché giocatrice molto amata e stimata, che in questi anni di attività sportiva ha tanto contribuito alla crescita e allo sviluppo del rugby femminile in Emilia-Romagna».













