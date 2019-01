Alla Reyer la sfida per il 2. posto: la Vanoli di Sacchetti battuta 78-67

L'Umana Reyer Venezia ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive, aggiudicandosi la sfida per il secondo posto con la Vanoli Cremona. La squadra di coach De Raffaele torna al successo interno con il 78-67 grazie a cui piega la squadra del ct della Nazionale Sacchetti, molto efficace nel primo tempo (in cui i lombardi hanno condotto anche di otto punti), ma calata alla distanza.



Venezia parte meglio (15-8 in 5'), ma poi paga il calo nelle percentuali al tiro e i rimbalzi offensivi di Cremona, che tocca il 22-30 al 14' e il 26-34 al 18', con Ricci (15 punti e 5 rimbalzi) migliore dei suoi. A trascinare la rimonta dei padroni di casa sono in particolare Watt (18 punti e 23 di valutazione) e un finalmente ritrovato Tonut (14 punti e 18 di valutazione). L'ultimo vantaggio cremonese arriva a metà del terzo quarto (41-44), poi l'Umana Reyer alza il livello difensivo e fa circolare bene palla in attacco (24 assist), toccando il +14 e poi vincendo 78-67.

