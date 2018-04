La Reyer espugna Sassari ed è sempre più seconda

SASSARI - Ancora una vittoria esterna per l'Umana Reyer Venezia nell'anticipo di mezzogiorno. Il Banco di Sardegna Sassari, dopo essere rimasto in partita per tre quarti di gara, cede nel finale sotto i colpi di Haynes e Daye, mentre ai sardi non bastano i 21 punti di Bamforth, il top scorer.



Sassari: Bamforth 21 punti, Stipcevic 13, Planicic 12

Venezia: Haynes e Daye 18, Watt 15

