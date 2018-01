di Lorenzo Bufalino

RIETI - Nel corso dei 42 anni di attività dell’Atletica Studentesca Rieti sono passati sotto la casacca rossoblu tanti ragazzi e ragazze provenienti da società consorelle o non, che hanno poi onorato i colori della squadra di Rieti. Uno degli esempi più lampanti è quello di Daniele Cavazzani, atleta romano cresciuto nell’Area Atletica di Roma e passato nel 2010 alla società reatina.



Il triplista allenato da Sergio Baldini a Roma, sin dal suo arrivo in società è diventato uno degli elementi collanti della squadra assoluta insieme al suo amico e compagno di squadra sin dalle giovanili nell’Area Luca Trgovcevic. Mai una volta si è tirato indietro per la società reatina e solo gravi infortuni l’hanno allontanato dalle gare che contavano. Nelle poche volte che è stato assente in campo, c’era sempre comunque in tribuna a sostenere quelli che pian piano sono diventati come fratelli, come lui stesso ha sempre ammesso.



Nel 2016 a Rieti durante i campionati Italiani Cavazzani vinceva il suo primo titolo assoluto, tra pioggia, lacrime e sguardi dedicati a chi da poco aveva lasciato l’Atletica Reatina, quel Andrea Milardi che tanto ha stimato il triplista per il suo attaccamento alla sua creatura. Nel 2017 Cavazzani ha fatto meglio e non si è limitato a vincere un titolo, ma bensì due grazie alla vittoria anche nel campionato al coperto ad Ancona.



La stagione inizia con un po’ di problemi per quanto riguarda la tecnica ed una condizione fisica non perfetta che lo fanno fermare nelle prime uscite al coperto nei dintorni dei 16 metri. Ma come tutti quelli che conoscono il saltatore romano, che tiene molto allo studio ed i suoi risultati accademici insieme a quelli agonistici gli ha fatto vincere un premio dal Coni, è un animale da gara importante e al primo appuntamento importante non ha sbagliato. Durante i campionati Italiani di Ancona vince il suo secondo titolo assoluto in carriera con la misura di 16.49 che gli permetteva anche di poter partecipare ai campionati europei indoor di Belgrado, uno dei suoi obiettivi per la stagione.



Agli Europei che si disputavano nel bellissimo impianto della Kombank Arena il triplista non riusciva ad esprimersi al meglio finendo fuori dalla finale e chiudendo come secondo degli esclusi. Nella stagione all’aperto parte subito forte con un crescendo di condizione gara dopo gara e la tecnica che finalmente sembrava essere a posto.



Il sogno era il minimo per i Mondiali di Londra che lo stesso Cavazzani sentiva di avere nelle corde ma nelle gare svolte solo nulli millimetrici non gli hanno permesso di avvicinare quei 16.80 che l’avrebbero fatto saltare nell’Olympic Stadium. La miglior prestazione arriva a Savona durante il meeting internazionale dove salta 16.52, suo record personale. La misura per Londra viene provata fino ai campionati Italiani di Trieste dove le condizioni metereologiche, soprattutto per il vento, non erano delle migliori così Cavazzani si è dovuto “accontentare” solo del successo del suo secondo titolo Italiano di stagione.



Dopo quella gara un fastidio alla coscia che poi si tramuterà in un infortunio, fanno abbandonare la stagione intera al romano che per suo dispiacere non ha potuto dare una mano alla squadra assoluta a settembre durante la finale dei Cds assoluti di Modena, dove comunque era presente a sgolarsi per i suoi.



Nel 2018 punterà sicuramente a riconfermarsi come campione Italiano e a magari raggiungere una delle due manifestazioni principali dell’anno, il mondiale indoor di Birmingham e l’europeo di Berlino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA