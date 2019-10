di silvio ippoliti

RIETI - Sfiora per la finale mondiale un grande Davide Re impegnato a Doha nelle semifinali dei 400. Solo 8 centesimi separano l'atleta delle Fiamme Gialle della finale, sarebbe stato un evento storico per l'atletica italiana. L'atleta allenato da Maria Chiara Milardi chiude il giro di pista con un eccellente 44.85, sarebbe bastato il suo record italiano per andare avanti, termina al 9 posto. «Dispiace uscire per così poco – ha dichiarato Re ai microfoni di Rai Sport – Penso di aver fatto un buon mondiale e una buona stagione. Ci riproveremo alle Olimpiadi».

