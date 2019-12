di Mattia Esposito

RIETI - Martina Caramignoli fa il bis ed entra anche nella finale dei 400sl agli europei in vasca corta di Glasgow. La reatina è entrata in acqua per la quinta ed ultima batteria, nuotando il suo personale con 4'02"73 che vale un biglietto per la finale di oggi con il terzo tempo assoluto. Sono state tre in tutto le italiane impegnate, ed in finale insieme a Martina ci sarà anche la Quadarella, oro negli 800 e che ha chiuso con il quinto tempo assoluto le batterie.



«La mia prima finale europea nei 400 - ha detto Martina in zona mista ai microfoni Rai - ho nuotato il mio personale e sono contenta, oggi pomeriggio però sarà tutt'altra gara. Vediamo come va».



Insomma, un altro obiettivo raggiunto ed una finale da giocarsi consapevole che sarà dura, ma senza pressione. Finale prevista alle 18.49 ora italiana. Dopo l'argento nei 200 di ieri, ha invece deciso di rinunciare alla gara Federica Pellegrini, che non è scesa in acqua nelle batterie e, ovviamente, non sarà neanche in finale oggi.

