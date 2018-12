Riforma Coni, Malagò: «Funziona se governo e comitato collaborano». Frattini confermato presidente del Collegio di Garanzia

«Non vengo da Marte, capisco cosa è la politica e che tipo di governo abbiamo, ma è anche vero che le istituzioni continuano a sostenere una tesi: questa decisione politica funziona se c'è collaborazione con il Coni perché governo e Coni sono due pezzi dello stesso Stato. Il confronto è indispensabile, la collaborazione è fondamentale». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando della riforma che riguarda il Comitato olimpico nazionale. «Mi sembra che ci siano molti settori che cercano un'interlocuzione con l'esecutivo senza trovarla, mentre con noi, con il mondo dello sport, il governo è totalmente disponibile. La scorsa settimana ci siamo incontrati quattro volte: se non ci fosse la volontà di parlare, di capire, non ci sarebbe questo tipo di approccio. I toni sono pacati, costruttivi, realistici», sottolinea Malagò al termine della giunta odierna, ammettendo che «questa riforma mi ha lasciato incredulo, ma dico una cosa: può funzionare se c'è la collaborazione con il Coni. Vediamo da dove si parte, poi tutto il resto andrà declinato: terminata la prima fase, ci sarà sicuramente una seconda». «L'intervento della politica nello sport come lo leggo? Non è che la politica entra nel mondo dello sport, è che lo sport non è rimasto estraneo all'intervento della politica. Non mi sembra che negli altri settori si sia rimasti esenti», conclude Malagò.



Franco Frattini è stato confermato presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni fino al 2022. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò dopo la giunta di oggi.

