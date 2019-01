Riforma Coni, Valente: «Il nostro mandato è anche migliorare lo sport»

«Quanto scritto nella legge di bilancio è un punto di partenza, che però deve essere messo a terra, funzionale, migliorativo. Altrimenti restiamo nel solito problema: cambiare tutto per non cambiare nulla. Non è nella intenzione del governo e non è nella mia intenzione». Lo dice il sottosegretario con delega ai rapporti con il Parlamento e responsabile sport dei Cinque Stelle, Simone Valente, nel suo intervento agli stati generali dello sport italiano in corso al salone d'onore del Coni. Parlando della riforma dello sport contenuta nella legge di Bilancio, Valente ha quindi aggiunto rivolgendosi alla platea di presidenti e dirigenti sportivi: «Bisogna parlare di collaborazione, è questa la chiave che può far funzionare questo modello. I cittadini ci hanno dato il mandato di cambiare tante cose nel nostro paese, anche intervenire nel mondo sportivo. È vero che nei programmi elettorali non c'era scritto proprio questo, ma comunque c'era il fatto di dover dare dei segnali di miglioramento». «Uno degli indirizzi di 'Sport e Salutè (il nuovo ente che sostituirà Coni Servizi, ndr) sarà quello di dare un impulso diverso, con nuove risorse e che speriamo siano sempre di più. Chiedo - ha concluso Valente - di collaborare sempre di più per lasciare un'eredità. La mia prospettiva è quella di lavorare affinché chi arriverà dopo di me trovi qualcosa che funzioni».

