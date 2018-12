Colpo Brescia a Cremona, Brindisi “vede” la Coppa Italia

di Marino Petrelli

Brescia esce dalla crisi, Brindisi consolida la sua classifica e ora la Coppa Italia è sempre più vicina. E il 26 al pala Pentassuglia arriva proprio Cremona dell’ex allenatore Meo Sacchetti per una partita che può valere il quarto posto in classifica. Domani il resto del programma con il big match tra Milano e Varese. Da seguire anche Avellino contro Sassari con gli irpini in grave crisi societaria.



VANOLI CREMONA - GERMANI BRESCIA 88-91

Dopo una settimana difficile, Brescia vuole allontanare le polemiche. E lo fa con una vittoria di grande intensità e con un finale degno di grande squadra. L’avvio dei ragazzi di coach Diana, senza Luca Vitali infortunatosi per sei settimane e con Allen appena rescisso è positivo: 6-11 al quarto. Il sorpasso della Vanoli arriva al settimo con una tripla di Aldridge, 16-15. Il primo quarto si chiude 20-22. Abass e Mika, in odore di taglio, danno la carica alla Leonessa: 20-28 al 13esimo, poi 24-32 con un ispirato Cunningham. Brescia infallibile da tre, di solito il marchio di fabbrica della squadra di casa, e massimo vantaggio al 17esimo, 29-40. Cremona sistema le percentuali, soprattutto da due punti, e produce un parziale da 16-6 e va al riposo lungo sotto appena 45-46.



Al rientro Cunningham lancia Brescia 48-54 al 23esimo, ma Cremona trova la parità sul 56 al 26esimo. Brescia trova il vantaggio 56-59, ma Aldridge e Demps danno la scossa e Cremona, Ricci trova due triple fondamentali per il 74-67 del 33esimo. Cremona allunga 79-70 al 35esimo. Sacchetti e Abass rispondono colpo su colpo e al 38esimo la Leonessa sorpassa 85-86. A 45 secondi dalla fine è parità sull’88. Cunningham mette i liberi dell’88-91 a 15 secondi. Demps sbaglia il tiro del pareggio e Brescia vince.



HAPPY CASA BRINDISI – SEGAFREDO BOLOGNA 89-81

Con le squadre appaiate a dieci punti, la partita del Pala Pentassuglia è quasi uno spareggio per un posto alle Final Eight di Coppa Italia. Lo vince Brindisi che parte forte, subisce il ritorno di Bologna, poi la chiude con un ultimo quarto di grande sacrificio. Banks in gran spolvero con 27 punti, Brown 20 e 10 rimbalzi. Super Moraschini, cresciuto nel vivaio della Virtus, con 14 punti.



Brindisi è senza Clark infortunatosi a Venezia, per lui si parla di un paio di mesi di stop. Bologna ancora senza Martin. Con Zanelli nel quintetto iniziale, la Happy Casa parte forte: 17-9 al settimo. Moraschini, cresciuto nel vivaio della Virtus, e Rush regalano il 27-13 per i padroni di casa. Brown schiaccia al volo il 29-13 che manda in visibilio il pubblico di casa e chiude il primo quarto. Moraschini con una tripla di tabella dilata il vantaggio sul 32-15. Brindisi smarrisce la via del canestro e la Virtus ne approfitta. Il parziale è 4-20 grazie ad una lunga serie di triple e al 18esimo si riparte quasi zero: 36-35. Al riposo lungo Brindisi è avanti 43-40, con un parziale ospite di 11-25 negli ultimi quattro minuti.



Il pareggio è cosa fatta al ritorno dagli spogliatoi con Taylor, 45-45, ma Banks regala il nuovo vantaggio con cinque punti in fila: 50-47 al 24esimo. Brindisi ritrova difesa ed energia e ancora Banks appoggia il 60-51 del 26esimo. Chappel regala il 64-54 al 28esimo, il terzo quarto finisce 68-56 per la Happy Casa. Gli animi si scaldano anche sugli spalti tra le due tifoserie. Brindisi sente che il momento di non mollare, Banks e Brown regalano il 76-62 al 35esimo. Lo stesso Brown cade a terra e per qualche secondo e sembra non respirare, si vivono attimi di paura, ma il giocatore si rialza e incita lui stesso i compagni. Rush fa volare Brindisi 82-66, sembra finita ma la Virtus ne ha ancora. Kravic e Taylor la riavvicinano fino all’85-79, ma è l’ultimo sussulto. Brindisi vince 89-81con merito, Bologna è apparsa un po’ stanca ed è rimandata.

