Halle, Berrettini non si ferma più: batte Seppi nel derby e vola ai quarti con Khachanov

Matteo Berrettini non si ferma più. L'azzurro, fresco vincitore a Stoccarda, continua la striscia di successi sull'erba e si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Halle. Il 23enne romano, numero 22 del mondo, si è imposto nel derby italiano contro il 35enne altoatesino, Andreas Seppi, numero 69 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 in un'ora e 44 minuti.



A Seppi va comunque il merito di aver strappato al romano un set, il primo perso da Berrettini durante queste trasferte tedesche. Al prossimo turno Berrettini sfiderà il russo Karen Khachanov, numero 9 del mondo e terza testa di serie, battuto due volte su due dall'azzurro, l'ultima proprio una settimana fa a Stoccarda.



