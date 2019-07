Washington, la Giorgi ritrova la vittoria dopo 7 mesi: Vickery ko in due set

Finalmente Camila Giorgi. L'azzurra ritrova il campo dopo più di un mese e la vittoria a distanza di sette mesi dall'ultima volta. Camila non giocava un match ufficiale dall'eliminazione al primo turno di Wimbledon dove difendeva i quarti del 2018 e non ne vinceva uno dallo scorso gennaio: secondo turno degli Australian Open.



Australian Open, Camila Giorgi incanta Melbourne FOTO



La doppia maledizione viene spezzata sul cemento di Washington, dove la 27enne di Macerata, numero 62 del ranking mondiale, ha superato la statunitense Sachia Vickery, numero 149 Atp, per 6-2 7-5 dopo un'ora e 25 minuti di gioco. La prossima avversaria della Giorgi sarà la 23enne svedese Rebecca Peterson che a sorpresa ha sconfitto 6-2 7-5 la statunitense Sloane Stephens, prima testa di serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA