Primo trionfo Atp per Sonego: batte Kecmanovic e conquista Antalya

Il 2019 del tennis continua a tingersi d'azzurro. Sui campi d'erba di Antalya, in Turchia, Lorenzo Sonego vince il primo titolo Atp della sua carriera. Il 24enne torinese, numero 75 del ranking mondiale, ha conquistato il Turkish Airlines-Antalya Open, torneo ATP World Tour 250 con un montepremi di 445.690, ultimo appuntamento utile per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. Giornata di straordinari per Sonego che prima ha chiuso 6-3 7-6 (2) la semifinale con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 59 Atp e quarta testa di serie, interrotta per pioggia venerdì sul 6-3 5-5 in suo favore (l’italiano aveva mancato quattro match point, i primi tre consecutivi, nel nono gioco). E poi è tornato in campo dopo poche ore per la finale con il serbo Miomir Kecmanovic, numero 82 Atp, anche lui approdato per la prima volta all’ultimo atto di un torneo del circuito maggiore. Lorenzo ha giocato un incontro impeccabile per continuità, finendo per imporsi in rimonta, con il punteggio di 6-7 (5) 7-6 (5) 6-1, dopo due ore e 46 minuti, annullando anche un match point nel tie-break del secondo set. Un exploit che porterà l’allievo di Gipo Arbino per la prima volta tra i top 50 della classifica mondiale, al 46° posto del ranking mondiale.

