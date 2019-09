Italia, esordio sul velluto agli Europei: 3-0 al Portogallo

di Vanni Zagnoli

Solo il secondo set è equilibrato, nel debutto dell’Italia a Montpellier, agli Europei di volley. Il 3-0 sul Portogallo è scontato: 25-21, 25-10 e 25-22.



Blengini riparte dal sestetto di Bari, della qualificazione olimpica, inserisce Nelli sul finire del primo parziale. Zaytsev è puntuale in attacco, un paio di muri presi da Juantorena rimandano la chiusura. “Cambio palla e non c’è altro da dire”, spiega il ct nel timeout. Erano 7 setpoint, 4 vengono annullati dai lusitani, che mutano la diagonale palleggiatore-opposto, lo zar arresta la rimonta. La frazione iniziale è caratterizzata dal buon servizio azzurro, Giannelli coinvolge poco Anzani, in attacco, chiude di persona in avvio di secondo set. Non c’è partita, sul 14-5, qualche bello scambio arriva. I lusitani non sono male a muro, Antonov ne subisce due in sequenza, Blengini leva il russo che abita a Padova per Lanza, che nel preolimpico ha perso il posto. Debutta anche Sbertoli, il secondo palleggiatore, brillante in battuta: è uno dei 6 giocatori di Milano in campo in questi Europei. Il 21-10 consente di affacciare sul parquet anche Daniele Lavìa, 19 anni, calabrese, che a muro mette il punto esclamativo al set.



Il terzo è incerto, con il rientro di Antonov. Il 17-16 è sul muro di Texeira, la parità a quota 19. Entra Nelli per Anzani, in battuta, il Portogallo sbaglia, Zaytsev mette un ace e un’infrazione dà il 25-22.



Juantorena non è in giornata, conviene che risparmi energie per le gare più importanti.



“E’ andata così e così - spiega il libero Massimo Colaci -, tecnicamente siamo stati imperfetti, abbiamo sofferto nel cambio palla. L’esordio è sempre difficile, non meritiamo più del 6, dobbiamo assolutamente migliorare il livello di gioco. Anche quando ci si arrabbia, peraltro, basta uno sguardo, per intendersi. Vogliamo una medaglia, dobbiamo sempre puntare al massimo”.



Dice tutto Anzani: “E’ da maggio che lavoriamo per affinare l’intesa”. Ovvero è stata una lunga estate, con la Nations league deludente, il preolimpico sorprendente e adesso un Europeo in cui reggere il passo delle donne, di bronzo.



Nel girone di Francia, anche il 3-0 della Bulgaria sulla Grecia, avversaria azzurra di domani, dalle 20,45 su Rai3 e su Dazn. Neanche gli ellenici dovrebbero essere in grado di levare un set a Matteo Piano e compagni.



Intanto il volley italiano festeggia la maternità di Eleonora Lo Bianco, a quasi 40 anni. Ha dato alla luce Emma, 8 anni fa le venne asportato un tumore a un seno.





