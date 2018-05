Roland Garos, la Chiesa entra nel tabellone principale

Deborah Chiesa ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros, secondo torneo dello Slam della stagione che scatta domenica sulla terra rossa di Parigi. Al turno decisivo la 21enne trentina ha sconfitto per 7-6 (7-5), 6-2 l'olandese Arantxa Rus, terza testa di serie delle qualificazioni. Per la Chiesa sarà la prima partecipazione in carriera al main draw di un Major.

